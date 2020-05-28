شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينفذ تهديده .. أمر تنفيذي ضد مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا يتعلق بشركات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن هدد بإغلاق مواقع إلكترونية اتهمها بإسكات الأصوات المحافظة. ومن غير الواضح كيف يمكن لترامب تنفيذ تهديده بإغلاق شركات مملوكة ملكية خاصة ومنها تويتر.

ونشب النزاع بعدما أضافت شركة تويتر يوم الثلاثاء ولأول مرة إخطارا، اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، على تغريدات ترامب عن مزاعم غير مدعومة بحدوث تزوير في اقتراع بالبريد. وينبه الإخطار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال مارك زكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أمس الأربعاء إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون "الرد الصائب" من قبل حكومة يعتريها القلق من فكرة الرقابة. وقال زكربرج "لا بد أن أفهم أولا ما يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام أعتقد أن إقدام حكومة على فرض رقابة على منصة لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة ليس برد الفعل الصائب".

وتركت شركة فيسبوك منشور ترامب الذي بثه يوم الثلاثاء بخصوص الاقتراع بالبريد دون مساس. وامتنعت فيسبوك وجوجل عن التعليق. ولم ترد أبل على طلب بالتعليق.