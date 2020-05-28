شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تعلق على القانون الصيني للأمن في مستعمرة بريطانية سابقة والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بشأن قانون الأمن القومي في هونج كونج المثير للجدل الذي مررته الصين اليوم الخميس. وأضاف فى مؤتمر صحفي فى وستمنستر : "لقد كنا واضحين للغاية في أن التشريع الأمني يخاطر بتقويض مبدأ دولة واحدة ونظامان". وتنص اتفاقية "دولة واحدة ونظامان"، التي توصلت إليها الصين وبريطانيا في عام 1997، على أن المستعمرة البريطانية السابقة هونج كونج يجب أن تحتفظ بدرجة معينة من الحكم الذاتي المستقل عن البر الرئيسي الصيني حتى عام .2047 وأضاف المتحدث: "نحن على اتصال وثيق مع شركائنا الدوليين بهذا الشأن".

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