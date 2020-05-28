شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي : أعداء الوطن يحاولون التشكيك في جهود مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

- نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن تتطلب من الجميع التكاتف لعبور هذه المحنة بسلام

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي : "نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات" .

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً في مواجهة هذا الوباء و الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الإقتصادى في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد و إنجاز".

وتابع : أؤكد ثقتي العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها. حفظ الله مصر والمصريين.