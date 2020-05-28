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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مريم رجوي : رئيس البرلمان الإيراني الجديد بـ"القاتل" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
وصفت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، رئيس البرلمان الإيراني الجديد محمد باقر قاليباف بـ"القاتل".
وقالت رجوي، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن قاليباف تورط في قتل الكثير من أبناء الشعب الإيراني وخاصة أعضاء "مجاهدي خلق".
كما اعتبرته "توأم الملا الجلاد رئيسي"، في إشارة إلى إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية في البلاد.
وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية إن قاليباف هو أحد الشخصيات الرئيسية في القمع والقتل، وهو أحد قادة السرقة والنهب في نظام الملالي.
وأضافت رجوي إن المرشد الإيراني علي خامنئي كان يخطط منذ فترة طويلة لإعداد مرشحين للفصائل المتنافسة وإجراء مسرحية انتخابية لمثل هذا البرلمان والحكومة.
ورأت أنه "ليس هناك شك بأن اختيار قاليباف على رأس البرلمان الرجعي خطوة جادة نحو سقوط النظام".
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