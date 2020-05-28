السيسي: بظل جهودنا لمكافحة كورونا يحاول أعداء الوطن التشكيك بما نقوم به

أشار الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ إلى أنه "نقف معَا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا، الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات".

وفي رسالة وجهها للشعب المصري بشأن ​فيروس كورونا​ المستجد وتعامل الدولة معه، أفاد السيسي بأنه "في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز".

كما أكد ثقته العالية في "هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها".