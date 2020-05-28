الصحة السورية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا تعود لوافد من الكويت

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​ تسجيل إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" لشخص قادم من ​الكويت​، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في ​سوريا​ إلى 122 إصابة، شفيت منها 43 اصابة وتوفيت 4 حالات.

وكانت ​السلطات السورية​ أشارت في وقت سابق إلى أنها "سترفع ​حظر التجول​ الليلي بدءًا من الثلاثاء، وستسمح بالتنقل بين المحافظات، وذلك في تخفيف لإجراءات العزل العام".

وشهدت سوريا زيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، تعود وفقًا للوزارة إلى عودة السوريين من الخارج. وفي هذا الإطار، أفادت السلطات بأنها ستوقف الرحلات الجوية الخاصة بإعادة السوريين في القوت الراهن، في ظل علاج العائدين في الآونة الأخيرة.