أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لشخص قادم من الكويت، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 122 إصابة، شفيت منها 43 اصابة وتوفيت 4 حالات.
وكانت السلطات السورية أشارت في وقت سابق إلى أنها "سترفع حظر التجول الليلي بدءًا من الثلاثاء، وستسمح بالتنقل بين المحافظات، وذلك في تخفيف لإجراءات العزل العام".
وشهدت سوريا زيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، تعود وفقًا للوزارة إلى عودة السوريين من الخارج. وفي هذا الإطار، أفادت السلطات بأنها ستوقف الرحلات الجوية الخاصة بإعادة السوريين في القوت الراهن، في ظل علاج العائدين في الآونة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السورية تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا تعود لوافد من الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.