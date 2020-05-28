ركّز المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي "، على أنّ "جريمة القتل الوحشي لجورج فلويد بدم بارد، على يد رجل أبيض يرتدي زي الشرطة، تكشف العنصريّة المنهجيّة وتفوّق العنصر الأبيض في الولايات المتحدة الأميركية، الّذي يتمّ تكريمه من قِبل الهيئة الحاكمة الحاليّة".
وكان قد قَتل ضابط أميركي رجلًا ذات بشرة سمراء في مينيابوليس يوم الإثنين الماضي، وتعرّض الرجل للضرب المبرح من قبل الشرطة عندما تمّ تقييد يديه، ووضعه على الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران: الإدارة الأميركية تكرّم العنصرية المنهجية وتفوق العنصر الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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