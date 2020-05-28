خارجية إيران: الإدارة الأميركية تكرّم العنصرية المنهجية وتفوق العنصر الأبيض

ركّز المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​ "، على أنّ "جريمة القتل الوحشي لجورج فلويد بدم بارد، على يد رجل أبيض يرتدي زي الشرطة، تكشف العنصريّة المنهجيّة وتفوّق العنصر الأبيض في ​الولايات المتحدة الأميركية​، الّذي يتمّ تكريمه من قِبل الهيئة الحاكمة الحاليّة".

وكان قد قَتل ضابط أميركي رجلًا ذات بشرة سمراء في ​مينيابوليس​ يوم الإثنين الماضي، وتعرّض الرجل للضرب المبرح من قبل الشرطة عندما تمّ تقييد يديه، ووضعه على الأرض.