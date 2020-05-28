تسجيل 23 حالة وفاة جديدة و687 إصابة بفيروس "كورونا" في إندونيسيا

كشف المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسيّة أحمد يوريانتو، أنّ "​إندونيسيا​ سجّلت 687 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 24538".

وأوضح يوريانتو في تصريح صحافي، أنّه "تمّ رصد 23 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 1496"، مشيرًا إلى أنّ "201311 شخصًا قد خضعوا للفحص في إندونيسيا حتّى اليوم الخميس، فيما تعافى 6240 شخصًا من المرض".

وكانت إندونيسيا قد سجّلت يوم أمس الأربعاء 686 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و55 حالة وفاة.