سيناتور أميركي: ترامب أبرم صفقة سرية لبيع أسلحة جديدة للسعودية

أشار عضو ​لجنة الشؤون الخارجية​ في مجلس الشيوخ، السيناتور الأميركي روبرت مينينديز، إلى خطط إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​، لبيع أسلحة جديدة إلى ​السعودية​، رغم ضغوط الديمقراطيين في ​الكونغرس​.

ولفت مينينديز، في تصريح لشبكة "سي أن أن"، إلى أن "الصفقة تتضمن آلاف القنابل الموجهة بدقة"، منوّهًا بأنها "موجهة إلى صديق الرئيس"، في إشارة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأفاد بأنه "قبل بدء الإغلاق بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، تلقيت مسودة وثائق ​وزارة الخارجية​ حول أنها تتابع الآن عملية البيع التي لم يتم الكشف عنها سابقا، والتي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بعد".

كما أفاد بأن "الصفقة تأتي رغم أن السعوديين يريدون على ما يبدو الخروج من حرب ​اليمن​، ورغم أن الأغلبية من الحزبين في الكونغرس رفضت المبيعات السابقة لهذه الأسلحة".

وفي وقت أوصى ​وزير الخارجية​ ​مايك بومبيو​، بإقالة مفتش الوزارة ستيف لينيك لتحقيقه في جهود تسريع صفقة أسلحة سابقة للسعودية تحت مبرر "حالة طوارئ"، أوضح مينينديز أنه "لم تكن هناك حالة طوارئ، لقد كانت حكاية مفبركة. على وزارة الخارجية أن تقدم مبررات بيع القنابل إلى السعودية، والإجابة على أسئلة الكونغرس المتعلقة بالصفقة المحتملة الجديدة".