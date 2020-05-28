الخارجية الأميركية: مكافأة بقيمة 3 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي بداعش

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ عن مكافأة قيمتها 3 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في تنظيم "داعش" محمد خضر موسى رمضان المعروف بأبو بكر الغريب.

وفي وقت سابق، أدرجت الخارجية الاميركية زعيم ​تنظيم داعش​ الجديد أمير محمد عبد الرحمن المولى، ضمن لائحة الإرهاب، موضحةً أن المولى حل مكان الزعيم السابق للتنظيم أبو بكر البغدادي.

ولفتت إلى أن "المولى اعتلى الهرم في التنظيم الإرهابي بعد مقتل البغدادي، وأنه أعطى الإذن لارتكاب الكثير من الجرائم في المنطقة، وعلاوة عن إدارته العمليات الدولية للتنظيم".