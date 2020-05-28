ميركل: لزيادة تمويل صندوق النقد لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية

حثت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، زعماء العالم على بحث تقديم المزيد من الدعم للمنظمات الدولية، مثل ​الأمم المتحدة​ و​منظمة الصحة العالمية​ من أجل الخروج من أزمة ​كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وخلال مؤتمر لزعماء العالم برعاية الأمم المتحدة، لفتت ميركل إلى أنه "على دول العالم تخصيص المزيد من التمويل ل​صندوق النقد الدولي​ لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية على المدى القريب"، موضحةً أنه "قد يجري أيضا دراسة إجراءات إضافية لصندوق النقد الدولي عندما يصبح ضروريا توفير سيولة للبلدان المتضررة خلال فترة زمنية وجيزة".

كما أوضحت أنه "سيكون مفهومًا أن ندرس زيادة مخصصات حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي".