الصحة البريطانية تسجل 1887 إصابة جديدة بفيروس كورونا و412 حالة وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ البريطانية تسجيل تراجعًا للوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" على أساس يومي، حيث تم رصد 377 حالة جديدة مقابل 412 في إحصائية أمس الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 37837 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ازداد بواقع 1887 حالة جديدة ويبلغ حاليا 269127.، منوّهةً بأن "العدد الإجمالي للفحوص الخاصة بفيروس كورونا والتي تم إجراؤها في ​المملكة المتحدة​ حتى الآن 3918079".

وتعتبر ​بريطانيا​ الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والرابعة من حيث حصيلة الإصابات.