السلطات الكندية تسجل 128 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة الصحة العامة الكندية تسجيل ارتفاع ملموس في حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث بلغ هذا العدد 128 حالة جديدة مقابل 105 حالات يوم أمس الأربعاء.
وأفادت الوكالة بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 128 حالة من 6671 إلى 6799.
كما أشارت إلى أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 963 حالة، مقارنة مع 941 في بيانات الأربعاء، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 87902 بعد أن كانت على مستوى 86939 حالة.
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