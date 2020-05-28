السلطات القطرية تسجل 1976 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2116 حالة شفاء

أعلنت السلطات الصحية القطرية تسجيل 1976 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأحيرة، توازيًا مع تسجيل 3 حالات وفاة جراء الإصابة بالوباء.

وتخطى بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في قطر عتبة الـ50 ألفا وأصبح 50914، بما في ذلك 35482 حالة نشطة بينها 214 مريضا في العناية المركزة.

ولفتت السلطات الصحية إلى أنه تم تسجيل 2116 حالة تعافٍ جديدة لمصابين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 15399 شخصا. وتمثل هذه الحصيلة أعلى معدل شفاء يومي تم تسجيله في البلاد.