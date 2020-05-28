فرانس برس: تسجيل أكثر من 355 ألف وفاة و5.7 مليون إصابة بكورونا حول العالم

كشفت وكالة "فرانس برس"، أنّ "فيروس "كورونا" المستجد أدّى إلى وفاة ما لا يقلّ عن 355,736 شخصًا في العالم، منذ ظهوره في ​الصين​ في كانون الأول الماضي"، بحسب حصيلة وضعتها الوكالة الساعة 11:00 (ت غ)، استنادًا إلى مصادر رسميّة.

وأوضحت أنّه "رُصد ما يزيد عن 5,705,890 إصابة رسميًّا في 196 بلدًا ومنظمة، منذ بدء تفشّي وباء "​كوفيد 19​"، فيما شُفي ما لا يقلّ عن 2,280,300 مريضًا اليوم". وأشارت إلى أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ الّتي سجّلت أوّل وفاة جراء "كوفيد 19" مطلع شباط الماضي، هي البلد الأكثر تضرّرًا من حيث عدد الوفيات والإصابات، مع 100,442 وفاة من أصل 1,699,933 إصابة. وتعافى ما لا يقلّ عن 391,508 شخصًا".