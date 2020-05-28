الإتحاد الأوروبي يعلن تمديد العقوبات على الحكومة السورية عامًا آخر

أعلن ​الإتحاد الأوروبي​ تمديد العقوبات ضد ​الحكومة السورية​ لمدة عام إضافي، بغض النظر عن جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​". وتشمل العقوبات 273 شخصًا و70 كيانًا جمدت أصولهم. إضغط للمزيد

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