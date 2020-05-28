جونسون: يمكن تخفيف الإغلاق العام في بريطانيا ابتداءًا من الإثنين المقبل

أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ "رفع القيود عن التنقل داخل البلاد"، مؤكدًا أن "يمكن تخفيف الإغلاق العام وفتح المتاجر تدريجيًا في ​بريطانيا​ ابتداءًا من يوم الإثنين المقبل". وأوضح أنه "سيكون مسموحًا لـ 6 أشخاص بالتجمع في الخارج".

وأكد جونسون أنه "إذ أراد العالم هزيمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد "19، وتحقيق انتعاش وتعافٍ عالمي وتجنب جائحة مستقبلية، فيجب تنسيق العمل عبر الحدود".

بالتوازي، أفادت "إندبندنت" البريطانية إن معدلات شعبية بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية، قد تراجعت 20 % في 4 أيام في ظل فضيحة دومنيك كومينجز المستمرة، وفقا لاستطلاع جديد.

وأوضحت الصحيفة أن الرأي العام بشأن رئيس الوزراء وحكومته قد تحولًا سريعًا بعدما اعترف كومينجز بأنه قاد بالسيارة إلى دورهام شمال البلاد على الرغم من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

