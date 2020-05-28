الحريري: طلبت من كتلة المستقبل الانسحاب من الجلسة لأن هناك من يريد إعادتنا إلى نقطة الصفر

أعلن رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ أنه "طلبت من ​كتلة المستقبل​ الانسحاب من الجلسة لأن هناك من يريد إعادتنا إلى نقطة الصفر"، مشيرا الى أن "انه كالعادة نعمل بكل حسن نية لنصل الى قانون عفو عام يشمل أكبر عدد من الناس بغض النظر عن بعض التحفظات التي أبدتها بعض الكتل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري حاول السير بين التناقضات، ولكن هناك محاولة تذاكي من البعض".​​​​​​​

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