بري: ضعوا قانون العفو جانبا الآن "بركي إن شاء الله بتنزل الرحمة بعد شوي"

طلب رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، عقب استئنافه ​الجلسة التشريعية​ في ​الأونيسكو​، بـ"وضع قانون العفو جانبًا الآن، "بركي ان شاء لله بتنزل الرحمة بعد شوي". إضغط للمزيد

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