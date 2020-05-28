رئيس الوزراء الفرنسي يعلن رفع قيود التنقل بالبلاد ابتداءً من 2 حزيران

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ "رفع قيود التنقل في البلاد واعادة فتح المقاهي والمطاعم اعتبارا من 2 حزيران"، مؤكدًا أن "​باريس​ لم تعد منطقة خطر بالنسبة ل​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​". كما أفاد فيليب بأن "​فرنسا​ تؤيد إعادة فتح الحدود الأوروبية الداخلية في 15 حزيران". وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الفرنسية عن المرحلة الجديدة من تخفيف إجراءات العزل التي بدأت في 11 أيار، والتي قد تشمل إمكانية إعادة فتح الحانات والمطاعم والحدائق العامة مع تحسن الوضع الصحي، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الثاني من حزيران.

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