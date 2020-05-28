باسيل: نحن ضد اقتراح العفو العام وإذا ممنوع أن نقول إننا ضده فسنغادر الجلسة

شدّد رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب ​جبران باسيل​، خلال مناقشة اقتراح قانون ​العفو العام​ في ​الجلسة التشريعية​ ل​مجلس النواب​ في الأونيسكو، على أنّ "لدينا موقفًا مبدئيًّا ضدّ العفو العام، ولكن نريد أن نتفادى مشكلة في البلد، لذلك سنصوّت".

ولفت إلى أنّه "إذا ممنوع أن نقول إنّنا ضدّه، فسنغادر".

فرد عليه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، قائلًا: "الكلمة الأخيرة ما بدّي اسمعها".

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