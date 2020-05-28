شدّد رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، خلال مناقشة اقتراح قانون العفو العام في الجلسة التشريعية لمجلس النواب في الأونيسكو، على أنّ "لدينا موقفًا مبدئيًّا ضدّ العفو العام، ولكن نريد أن نتفادى مشكلة في البلد، لذلك سنصوّت".
ولفت إلى أنّه "إذا ممنوع أن نقول إنّنا ضدّه، فسنغادر".
فرد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلًا: "الكلمة الأخيرة ما بدّي اسمعها".
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كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: نحن ضد اقتراح العفو العام وإذا ممنوع أن نقول إننا ضده فسنغادر الجلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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