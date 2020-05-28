سامي الجميل: اقتراح العفو العام لا يُعالج أساس المشكلة وتم تفخيخ قانون السرية المصرفية

ركّز رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، في تصريح على هامش الجلسة التشريعية لمجلس النواب في الأونيسكو، على أنّ "اقتراح العفو العام لا يُعالج أساس المشكلة، وقد تمّ تفخيخ قانون رفع السرية المصرفية، فقد أُدخل عليه تعديل في اللحظة الأخيرة وهذا ما تخوّفت منه".
وشدّد على "أنّنا نتمنّى إقرار قانون استقلاليّة القضاء بأسرع وقت، لإعطاء قيمة لقانون رفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة".
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