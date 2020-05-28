سامي الجميل: اقتراح العفو العام لا يُعالج أساس المشكلة وتم تفخيخ قانون السرية المصرفية

ركّز رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح على هامش ​الجلسة التشريعية​ ل​مجلس النواب​ في الأونيسكو، على أنّ "اقتراح ​العفو العام​ لا يُعالج أساس المشكلة، وقد تمّ تفخيخ قانون رفع ​السرية المصرفية​، فقد أُدخل عليه تعديل في اللحظة الأخيرة وهذا ما تخوّفت منه".

وشدّد على "أنّنا نتمنّى إقرار قانون استقلاليّة ​القضاء​ بأسرع وقت، لإعطاء قيمة لقانون رفع السرية المصرفية واستعادة ​الأموال المنهوبة​".

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