المعلوف: نحن ضد أن يشمل العفو العام العملاء وهؤلاء غير المبعدين قسرا

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سيزار المعلوف، في تصريح صحافي، قبيل استئناف مجلس النواب لجلستة التشريعية في قصر الأونيسكو، إلى أنّ "التشاور مستمر قبل الجلسة بموضوع العفو العام، ونحن ضدّ أن يشمل العفو العملاء وهؤلاء غير المبعدين قسرًا".
وأشار إلى أنّ "رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع يتفهّم موقفي، فأنا ابن البقاع ويجب أن أكون إلى جانب المظلومين في السجون".
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