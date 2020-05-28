المعلوف: نحن ضد أن يشمل العفو العام العملاء وهؤلاء غير المبعدين قسرا

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​سيزار المعلوف​، في تصريح صحافي، قبيل استئناف ​مجلس النواب​ لجلستة التشريعية في قصر الأونيسكو، إلى أنّ "التشاور مستمر قبل الجلسة بموضوع ​العفو العام​، ونحن ضدّ أن يشمل العفو العملاء وهؤلاء غير المبعدين قسرًا".

وأشار إلى أنّ "رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ يتفهّم موقفي، فأنا ابن ​البقاع​ ويجب أن أكون إلى جانب المظلومين في السجون".