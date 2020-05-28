النشرة: العثور على شاب غرق في المسبح الشعبي بصيدا جثة هامدة

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، بأن "​فوج الانقاذ الشعبي​" التابع لمؤسسة ​معروف سعد​ الاجتماعية وفريق ​الدفاع المدني​، وبعد عملية بحث، عثروا على الشاب الذي غرق اثناء السباحة على المسبح الشعبي في صيدا جثة هامدة، حيث جرت محاولة انعاشه وانقاذه دون جدوى.

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