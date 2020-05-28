كنعان: إقرار القرض السكني لذوي الدخل المحدود يساهم بصمود شبابنا بأرضهم

أشار رئيس لجنة المال والموازنة وعضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان إلى أن "اقرار قانون القرض السكني لذوي الدخل المحدود والذي كانت لجنة المال والموارنة أقرته الاسبوع الماضي يساهم بصمود شبابنا بأرضهم في هذه الظروف الصعبة".
وكان قد أشار كنعان، معلقا على قانون رفع السرية المصرفية، إلى أنه "قمنا بخطة اليوم لتعزيز الشفافية ليعطي مجلس النواب إشارة لمكافحة الفساد من خلال إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وهو ليس سياسي لأن 4 كتل مختلفة صوتت عليه وتم بعض التعديلات وهذا هو الإنتصار الفعلي للبنان في طريق مكافحة الفساد لأنه من المفترض أن يستعيد لبنان الثقة بمحاربة الفساد".
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