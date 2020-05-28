الخازن: قانون العفو طار لأن الصفقة سقطت وأهم ما أُقر اليوم آلية التعيين

لفت النائب ​فريد هيكل الخازن​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "قانون العفو طار، لأنّ الصفقة سقطت"، مؤكّدًا أنّ "أهمّ ما أُقرّ اليوم آليّة التعيين، مع عدم السماح بأي إستنسابيّة للوزير".

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