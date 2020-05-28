كرامي: ما يجري بالغرف المغلقة اتفاقات وليست خلوة وسنسجل اعتراضنا وبقوة

أشار النائب ​فيصل كرامي​ في تصريح تلفزيوني من ​قصر الأونيسكو​، إلى أن "ما يجري في الغرف المغلقة اتفاقات وليست خلوة وسنسجل اعتراضنا وبقوة لأنه يخالف الإطار الديمقراطي، هم يذهبون ويتفقون سنسجل اعتراضنا بالشكل، أما في المضمون فنتفهم هواجس شركاءنا بالوطن ونريد أن يكونوا مقتنعيين أن هذا خطر على الأمن القومي في ​لبنان​، حتى أن المادة الأولى في هذا القانون التي تتعلق ب​الموقوفين الإسلاميين​ لدينا بعض الملاحظات عليها، وأيضا بالنسبة لمتهمي المخدرات ويجب أن يكون هناك نقاش كل مادة على حدى.

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