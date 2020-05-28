مستشفى بيروت الحكومي: المصابون بكورونا 63 والمشتبه باصابتهم 13 وحالة واحدة حرجة

أعلن مستشفى بيروت الحكومي في تقريره عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19 أن "عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 389 فحص، وعدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 63 مريض، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 13 حالة".
واكد المستشفى أن |عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: حالتان، ومجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 194 حالة شفاء"، لافتا الى ان "عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0 . وعدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: حالة واحدة".
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