أسعد حردان رفض اقتراح قانون العفو العام جملة وتفصيلا: سيؤدي لإشكالات

أكّد النائب ​أسعد حردان​، خلال ​الجلسة التشريعية​ ل​مجلس النواب​، "رفضه لاقتراح قانون ​العفو العام​ جملةً وتفصيلًا"، لافتًا إلى أنّه "سيؤدّي إلى إشكالات نحن بغنى عنها، وهناك أحكام صدرت بحقّ العملاء، والآليّة متشابكة". إضغط للمزيد

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