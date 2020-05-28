تمنى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي، أن يكون قانون العفو العام قد سقط، لافتًا إلى أنه "نحن ضده من الأساس لكن اكثر ما كنا نستطيع القيام به كي لا نسبب شرخ في المجلس كان ان نيقى في القاعة، ونصوت ضده، وهذا كل ما كان يمكننا فعله للمجموعتان اللتان كان لهما مصالح لتمرير القانون، لكن هذا الموقف "طيّر القانون".
ولفت صحناوي إلى أن "هذا القانون لا يجب ان يكون عفو عام بل عفو خاص، ولا يجب ان يطال الحالات التي لا يقبل بها احد وأن يتضمن تخفيف العقوبات".
كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي: موقفنا من قانون العفو العام وتصويتنا ضده "طير القانون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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