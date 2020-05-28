تيلي لوميار في عيدها الـ30: الفقراء هم أَسياد العالم

زار وفدٌ من جماعة "يسوع خبز الحياة" برئاسة رئيسة الجماعة السَّيِّدة فانا يوسف كيشيشيان، مبنى "​تيلي لوميار​" في منطقة الدَّورة، مُتقدِّمًا بالتَّهنئة من صاحب المحطَّة الأَخ نور،المرشد لجماعة "يسوع خبز الحياة"، والجماعة تعمل بوحي من توجيهاته وببركةٍ منه، بناسبة العيد الـ30 لانطلاق "تيلي لوميار" و"نور سات"، وتخلَّل المُناسبة قطع قالب الحلوى ورفع الجميع نخب "تيلي لوميار" مُتمنِّين للمحطَّة الأُمّ كلَّ التَّوفيق في نقل البشارة.

وشدَّدت الكلمات الَّتي أُلقيت على شعارٍ لطالما رفعه الأَخ نور، وقد كان هذا الشِّعار الانطلاقة الَّتي عمل دومًا بموجبها وهي أَنَّ "الفُقراء هُم أَسياد العالم".