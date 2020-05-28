معوض: الجميع يعترف أن قانون العفو العام يجب أن يحظى بجو من الإجماع والتوافق الوطني

رأى النائب ميشال معوض، أنّ "الأمر الإيجابي هو أنّ الجميع مقتَنع ويَعترف أنّ قانون العفو العام، ونتيجة حساسيّته، يجب أن يحظى بجوّ من الإجماع أو التوافق الوطني، ليكون فرصة للمصالحة مع جزء من المجتمع، لا للانقسام".
ولفت في تصريح صحافي، إلى "أنّناطالبنا بعقد دورة استثنائيّة لمجلس النواب في أسرع وقت".
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