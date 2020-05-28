معوض: الجميع يعترف أن قانون العفو العام يجب أن يحظى بجو من الإجماع والتوافق الوطني

رأى النائب ​ميشال معوض​، أنّ "الأمر الإيجابي هو أنّ الجميع مقتَنع ويَعترف أنّ قانون ​العفو العام​، ونتيجة حساسيّته، يجب أن يحظى بجوّ من الإجماع أو التوافق الوطني، ليكون فرصة للمصالحة مع جزء من المجتمع، لا للانقسام".

ولفت في تصريح صحافي، إلى "أنّناطالبنا بعقد دورة استثنائيّة ل​مجلس النواب​ في أسرع وقت".