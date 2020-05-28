جنبلاط تشاور هاتفيا مع بوغدانوف وتأكيد على التواصل والعلاقة التاريخية

أجرى رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ اتصالا بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​الشرق الأوسط​ و​شمال أفريقيا​ نائب ​وزير الخارجية​ ​ميخائيل بوغدانوف​، وجرى استعراض مختلف الأوضاع العامة وتبادل وجهات النظر في التطورات اللبنانية والإقليمية. وأفاد بيان للتقدمي أن "بوغدانوف نقل تحيات ​القيادة​ الروسية ووزير الخارجية ​سيرغي لافروف​، كما توجه جنبلاط بتحية إلى لافروف، وكان تأكيد مشترك على استمرار التواصل والعلاقة التاريخية بين الحزب التقدمي الإشتراكي و​روسيا​". إضغط للمزيد

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