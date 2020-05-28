لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​، بعد رفع ​الجلسة التشريعية​ ل​مجلس النواب​ في الأونيسكو، إلى "أنّنا كنّا ننتظر أن نصل إلى اقتراحات القوانين المتعلّقة بمصالح الناس في خضمّ هذه الأزمة، لكن ما حصل يدعو للأسف"، مشيرًا إلى "أنّنا لا نعرف إذا سيتمّ فتح عقد استثنائي للمجلس لاستكمال هذه الاقتراحات".

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كانت هذه تفاصيل خبر فياض: كنا ننتظر أن نصل لاقتراحات القوانين المتعلقة بمصالح الناس وما حصل يدعو للأسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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