توقيف صاحب محطة وقود في عاليه لارتكابه مخالفة احتكار مادة المازوت

أوقف صاحب محطة وقود في منطقة ​عاليه​، لارتكابه مخالفة احتكار مادّة ​المازوت​، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​، وذلك بإشارة من المدعي العام المالي وبمؤازرة المديرية العامة لقوى ​أمن الدولة​.

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