افاد "مراسل" ​النشرة​ في صيدا، عن ​اطلاق نار​ بعدما تطور ​اشكال فردي​ وقع على خط السكة التحتاني داخل ​مخيم عين الحلوة​ دون وقوع اي ​اصابات​. وقد تدخلت ​القوى الفلسطينية​ لمعالجته وتطويق ذيوله. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اطلاق نار خلال اشكال فردي في مخيم عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.