خليل: حرمنا أهلنا من الوصول للعفو العام الذي كان يجب أن يمر

أشار وزير المال السابق النائب علي حسن خليل إلى أنه "كنا نتمنى أن تنتهي الجلسة بغير ما انتهت به، ورئيس مجلس النواب حاول الخروج بموقف وطني موحد اليوم في قانون ​العفو العام​ لكن لم يستطع الوصول إلى هذا الأمر وحرمنا أهلنا من الوصول إلى العفو العام، وكان يجب لهذا القانون أن يمر، وبري كان حريصا على كل مكونات الجلسة واضطر الى رفع الجلسة بعد انسحاب مكوّن اساسي".

وأكد في حديث للصحفيين قبيل خروجه من الجلسة "اننا اليوم أنجزنا قوانين تعزز منطق الدولة من خلال تأمين احتياجات الطبقة الأكثر فقرا وغيرها من القوانين".

وشدد على أنه "لا نريد تصويب القصة على أنها إنقلاب بل هو خلاف، وبري كان مفترضا أن يكون هناك توافق باللجنة الفرعية التي عملت لآخر الليل على هذا الموضوع".