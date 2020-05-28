نوح زعيتر: نحن اليوم على موعد مع فجر جديد انتظرناه طويلا لتشرق الشمس على بعلبك

أشار المطلوب نوح زعيتر في بيان له، إلى "اننا اليوم على موعد مع فجر جديد انتظرناه طويلا لتشرق الشمس على مدينة بعلبك بعد طول غياب حاملة عفواً عاماً ينهي الماضي الأليم لبعلبك الهرمل ولكل لبنان"، معتبرا أن "المطلوب اليوم إنصاف المنطقة وكل لبنان لأنّ كل من استدرج للوقوع في عالم الجريمة يعتبر ضحية وليس مجرما".
وقبل مدة، إنتشرمقطع فيديو لزعيتر يهدد فيه نواب بعلبك الهرمل، متوجها لهم بالقول :"إما العفو العام أو سنفك رقابكم".
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