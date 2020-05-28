نوح زعيتر: نحن اليوم على موعد مع فجر جديد انتظرناه طويلا لتشرق الشمس على بعلبك

أشار المطلوب ​نوح زعيتر​ في بيان له، إلى "اننا اليوم على موعد مع فجر جديد انتظرناه طويلا لتشرق ​الشمس​ على مدينة ​بعلبك​ بعد طول غياب حاملة عفواً عاماً ينهي الماضي الأليم ل​بعلبك الهرمل​ ولكل ​لبنان​"، معتبرا أن "المطلوب اليوم إنصاف المنطقة وكل لبنان لأنّ كل من استدرج للوقوع في عالم الجريمة يعتبر ضحية وليس مجرما".

وقبل مدة، إنتشرمقطع ​فيديو​ لزعيتر​ يهدد فيه ​نواب بعلبك الهرمل​، متوجها لهم بالقول :"إما ​العفو العام​ أو سنفك رقابكم".