الحاج حسن: للأسف كان لدينا فرصة لإقرار قانون العفو العام اليوم والانقسام السياسي حوله يتفاقم

أكد النائب ​حسين الحاج حسن​ في تصريح له من ​مجلس النواب​ أنه "عملنا خلال الفترة الماضية وعلى مدى اسابيع من خلال مشاركتنا في ​اللجان النيابية المشتركة​ واللجنة الفرعية بشكل حثيث للوصول الى صيغة تكون مقبولة من الجميع، ولكن الانقسامات السياسية تتفاقم، وهذا ما دفع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ إلى الدعوة للتصويت عليه بمادة وحيدة واجراء مشاورات جانبية".

واسف النائب حسين الحاج حسن لأنه " كان لدينا فرصة لاقرار قانون العفو، ولكن هناك صعوبة في الوصول إلى صيغة مقبولة من الجميع".