أكد النائب حسين الحاج حسن في تصريح له من مجلس النواب أنه "عملنا خلال الفترة الماضية وعلى مدى اسابيع من خلال مشاركتنا في اللجان النيابية المشتركة واللجنة الفرعية بشكل حثيث للوصول الى صيغة تكون مقبولة من الجميع، ولكن الانقسامات السياسية تتفاقم، وهذا ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الدعوة للتصويت عليه بمادة وحيدة واجراء مشاورات جانبية".
واسف النائب حسين الحاج حسن لأنه " كان لدينا فرصة لاقرار قانون العفو، ولكن هناك صعوبة في الوصول إلى صيغة مقبولة من الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: للأسف كان لدينا فرصة لإقرار قانون العفو العام اليوم والانقسام السياسي حوله يتفاقم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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