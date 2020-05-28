أشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​جورج عطالله​، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "تكتل لبنان القوي ابلغ قراره برفض قانون العفو في ظل محاولات البعض بتمرير القانون بالتوافق، وقد علق الرئيس بري الجلسة لعشر دقائق لمزيد من التشاور".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: لبنان القوي رفض قانون العفو بظل محاولات البعض بتمريره بالتوافق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.