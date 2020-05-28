بري يرفع الجلسة التشريعية وسقوط صفة العجلة عن مشروع الكابيتال كونترول

أعلن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ عن رفع الجلسة النيابية وسقوط صفة العجلة عن مشروع الكابيتال كونترول وإحالته على اللجان. إضغط للمزيد

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