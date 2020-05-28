بري يرفع الجلسة التشريعية 10 دقائق للتشاور بمشروع قانون العفو العام

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري ​الجلسة التشريعية​ 10 دقائق لمزيد من التشاور بمشروع قانون ​العفو العام​.

وأفادت قناة الجديد أن "المشاركين في اللقاء الجانبي لبحث قانون العفو العام هم: رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الأسبق سعد الحريري والنواب ايلي الفرزلي، جبران باسيل، محمد رعد ، جورج عدوان".

وكان بري قبل رفع الجلسة، قد أكدأن "أحد أهم أساليب المقاومة هي الوحدة الوطنية، أنا لا أقف عند تفصيل أو نص، في النتيجة الجميع سيمر بالقضاء ومن ضمنهم المبعدون كما تنصّ المادة 8 إنما العبرة في التطبيق".

وكان قبل ذلك قد رد على نقاشات خلال الجلسة لدى طرح قانون العفو للمناقشة :"ما حدا يعن ويقول آخ... وحدة هذا البلد أكثر ما تتجسد في هذا المجلس، هناك آلاف المخارج، وحدة هذا البلد أهم من كل شيء، كل اللبنانيين قاتلوا اسرائيل وانتصرنا وفي موضوع كهذا لن نخسر".