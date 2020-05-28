ابو سليمان: إقرار آلية التعيينات تساعد في وضع حد للزبائنية والمحسوبية

أشار ​وزير العمل​ السابق كميل بو ابو سليمان، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "إقرار آلية ​التعيينات​ في وظائف الفئة الاولى خطوة اصلاحية اساسية، و هي تساعد في وضع حد للزبائنية والمحسوبية و تمنح اصحاب الكفاءات الفرصة كي يتبوأوا الوظائف بمجهودهم لا بولائهم".

تجدر الإشارة إلى أن ​مجلس النواب اللبناني​ كان قد أقر في وقت سابق من اليوم آلية جديدة للتعيين في مواقع ​المدراء العامين​ ووظائف الفئة الأولى تعتمد الكفاءة من دون تدخلات سياسية ومحسوبيات وتقاسمات حزبية.