أشار وزير العمل السابق كميل بو ابو سليمان، في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "إقرار آلية التعيينات في وظائف الفئة الاولى خطوة اصلاحية اساسية، و هي تساعد في وضع حد للزبائنية والمحسوبية و تمنح اصحاب الكفاءات الفرصة كي يتبوأوا الوظائف بمجهودهم لا بولائهم".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب اللبناني كان قد أقر في وقت سابق من اليوم آلية جديدة للتعيين في مواقع المدراء العامين ووظائف الفئة الأولى تعتمد الكفاءة من دون تدخلات سياسية ومحسوبيات وتقاسمات حزبية.
كانت هذه تفاصيل خبر ابو سليمان: إقرار آلية التعيينات تساعد في وضع حد للزبائنية والمحسوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.