النشرة: القوى الأمنية أخلت شاطئ مدينة صيدا من المواطنين وسط اعتراضهم

أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، بأنّ "القوى الأمنية أخلت شاطئ مدينة صيدا من المواطنين، وتحديدًا "المسبح الشعبي"، وسط احتجاج روّاده واعتراضهم على هذا القرار".
وذكر أنّ "الشاطئ يزدحم عادةً في ساعات بعد الظهر، حيث يقصده الكثير من أبناء المدينة للسباحة واللهو على الرمل النظيف، فيما يشهد الكورنيش البحري ازدحامًا للمتنزّهين وهواة المشي وممارسة الرياضة".
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