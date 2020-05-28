أوضحت معلومات للLBCI، أن الاجتماع بين خبراء صندوق النقد الدولي والوفد اللبناني، دام حول ساعة، عبر تقنية الفيديو call وتناول النقاش أرقام الخسائر المتعلقة بمصرف لبنان.
وأفادت مصادر حكومية لـ LBCI عن أن "خبراء صندوق النقد اعتبروا مقاربة خطة الحكومة في هذا الموضوع هي أكثر ملائمة من أرقام مصرف لبنان وأن الأرقام التي عرضها خبراء صندوق النقد كانت اقرب إلى الأرقام الواردة في خطة الحكومة".
واشارت المصادر إلى أن "حاكم مصرف لبنان حاول توضيح هذا الأمر وشرح مقاربته للأرقام التي بحوزته".
كانت هذه تفاصيل خبر LBCI:صندوق النقد اعتبر مقاربة خطة الحكومة أكثر ملائمة من أرقام مصرف لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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