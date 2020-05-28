LBCI:صندوق النقد اعتبر مقاربة خطة الحكومة أكثر ملائمة من أرقام مصرف لبنان

أوضحت معلومات للLBCI، أن الاجتماع بين خبراء ​صندوق النقد​ الدولي و​الوفد اللبناني​، دام حول ساعة، عبر تقنية الفيديو call وتناول ​النقاش​ أرقام الخسائر المتعلقة ب​مصرف لبنان​.

وأفادت مصادر حكومية لـ LBCI عن أن "خبراء صندوق النقد اعتبروا مقاربة خطة الحكومة في هذا الموضوع هي أكثر ملائمة من أرقام مصرف لبنان وأن الأرقام التي عرضها خبراء صندوق النقد كانت اقرب إلى الأرقام الواردة في خطة الحكومة".

واشارت المصادر إلى أن "حاكم مصرف لبنان حاول توضيح هذا الأمر وشرح مقاربته للأرقام التي بحوزته".