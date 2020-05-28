المجلس القاري الأفريقي يشكر سفارتا لبنان ونيجيريا على إعادة 69 مواطناً نيجيرياً لبلدهم

توجه رئيس المجلس القاري الأفريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم القنصل حسن يحفوفي، باسم المجلس الشكر الى السفارة اللبنانيّة في أبوجا بنيجيريا، بشخص سعادة السفير حسام دياب والسفارة النيجيريّة في بيروت، والجالية اللبنانيّة في نيجيريا، للمساعي الحثيثة والجهود الجبارة التي قامت بها من أجل إعادة 69 مواطن نيجيرياً من لبنان إلى موطنهم بعد أن تقطّعت بهم السبل جراء جائحة كورونا.
وتقدم بحفوفي بالشكر للسلطات اللبنانيّة وبخاصةً الأمن العام اللبناني بشخص مديره العام اللواء عباس إبراهيم ، وشركة طيران الشرق الأوسط "التي لولا التسهيلات التي قدّمتها لما كان هذا الموضوع ممكنًا"، مشددًا على "ضرورة التنسيق الدائم بين السلطات الأفريقية والسلطات اللبنانيّة، وتوطيد العلاقات بينهما لما في ذلك من أهميّة لأبناء الجاليات اللبنانية والأفريقية على حدٍّ سواء".
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