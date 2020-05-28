الشرطة البريطانية تغلق قضية مستشار جونسون

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لندن: اعتبرت الشرطة البريطانية أن دومينيك كامينغز، المستشار الخاص لرئيس الوزراء بوريس جونسون، ارتكب خرقاً "بسيطاً" لقواعد العزل المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لكنها لا تنوي الشروع بإجراءات قانونية ضده.

وأوضحت شرطة دورهام في بيان أنه يمكن اعتبار أحد تنقلات كامينغز، الذي أثار جدلا سياسيا واسعا، بمثابة خرق للقواعد، لكن بشكل "بسيط" لأنه جرى التقيد بتدابير التباعد الجسدي على ما يبدو.

أكدت الحكومة البريطانية الخميس أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتبر أن الجدل المتعلق بمستشاره دومينيك كامينغز قد "أغلق"، في حين قالت الشرطة إن تنقلات كامينغز خلال فترة الحجر تشكل خرقاً "بسيطاً" للقيود.

وأعلن متحدث باسم جونسون "قال رئيس الوزراء إنه يعتبر أن كامينغز تصرف بطريقة مسؤولة وقانونية نظراً للظروف، ويرى أن القضية أغلقت".