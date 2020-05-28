شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة التمويلات السرية القطرية للجامعات الأمريكية ..تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تداول عدد من النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديوجراف يسلط الضوء على الأهداف الخفية للتمويل القطرى الموجه للجامعات الأمريكية، وأشار الفيديوجراف إلى أن هناك مطالب بالتحقيق فى التمويل القطرى للجامعات الأمريكية وأن مجلس الشيوخ وجماعات حقوقية تطالب بالتحقيق فى ملف التمويلات السرية القطرية الأكاديميات الأمريكية، وورد بالفيديوجراف أن إجمالى المبالغ التى أنفقتها قطر منذ 2012 فى 28 جامعة أمريكية تصل إلى 1.5مليار دولار.

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ولفت الفيديوجراف إلى 1.3 مليار دولار منها تمويلات سرية كشفتها وزارة التعليم الأمريكية ،وأن تميم متهم بتحويل الاطر الاكاديمية إلى وكلاء للنظام القطرى واستخدامهم فى نقل السياسات القطرية والترويج لها ، وأن الدعم القطرى هو محاولة لاختراق والتسلل الى المجتمع الأمريكى ، كما أن صحيفة أمريكية أكدت أن الدعم القطرى يعتبر خرقا للقوانين الفيدرالية الأمريكية.