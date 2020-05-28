شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات "الاختيار" الموجعة في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث يومي الأثنين والخميس من كل أسبوع جانباً "الضربات الموجعة" التي حققها مسلسل "الاختيار" على مدى شهر رمضان.

ويقول شريف عارف إن المسلسل أعاد للدراما رونقها وعصرها الذهبي في أن تكون أداة حقيقية للقوة الناعمة المصرية، ولعب دوراً مهماً في معركة الوعي، في مواجهة المنصات المعادية لمصر.

ويضيف شريف عارف : أنه هناك عدة رسائل مهمة تضمنتها كل حلقات المسلسل تقريباً، لعل أبرزها ما ورد على لسان الفنان أحمد السقا ، الذي لعب دور المحقق للمجرم هشام عشماوي بقوله : " احنا لا هنسيبك ولا هنسيب اللى مشغلينك ولا الأجهزة اللى مشغلة اللى مشغلينك "، كذلك ظهور الرئيس عبد الفتاح السيسي في آخر حلقات المسلسل وهو يتفقد الاوضاع ميدانياً ويتحدث إلى القادة والجنود.

Advertisements

يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .