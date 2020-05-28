شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على: رسائل السيسي للمصريين قوة دفع لمواجهة كورونا وصفعة للإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب، ورئيس مجلسي ادارة وتحرير "البوابة نيوز": إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، للمصريين، تمثل قوة دفع وحافز قوي لمواجهة فيروس كورونا، وتؤكد قدرة الدولة علي مواجهة هذا الوباء، كما أنها خيبت آمال جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تحاول تشويه صورة مصر، واظهار وزارة الصحة، وكأنها عاجزة عن مواجهة المرض.

وأكد النائب، فى بيان أصدره قبل قليل، أنه واثق تماما في قدرة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي تخطي أزمة فيروس كورونا بنجاح، مشيدا بتكاتف جميع أجهزة الدولة، وسط دعم ملحوظ ومقدر من القوات المسلحة الباسلة، والشرطة، لتحقيق الهدف المنشود وهو صحة وسلامة ووقاية أفراد الشعب.

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وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، على صفحته الرسمية بالفيس بوك اليوم: إننا نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا، الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن، لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات.

وتابع الرئيس "وفي ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً في مواجهة هذا الوباء والإستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الإقتصادى في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد و إنجاز، مؤكد ثقته العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها.